Drummondville franchit le cap des 80 000 habitants

La population de Drummondville vient de franchir le cap des 80 000 habitants pour la première fois de son histoire. 1 329 nouveaux résidents se sont ajoutés dans la dernière année, soit une progression de 1,7 %.

C'est ce qui ressort des estimations de l'Institut de la statistique du Québec.

Avec 80 676 habitans, Drummondville demeure au 15e rang des villes les plus populeuses au Québec. La population drummondvilloise s'est même accrue de 11% dans la dernière décennie.

Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville :

" C'est une bonne nouvelle de constater que de nombreuses personnes choisissent chaque année notre ville pour vivre, s'établir et s'épanouir. Je me réjouis de cette croissance soutenue. Je pense que nous avons tout à Drummondville pour être heureux. Avec les membres du conseil municipal, je tiens d'ailleurs à placer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens en haut de nos priorités, et notre prochaine planification stratégique nous guidera en ce sens. "