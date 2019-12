Drummondville honorée pour sa gestion des matières résiduelles

Drummondville se distingue pour la gestion des matières résiduelles. La Ville vient d'être reconnue comme une des 11 municipalités modèles en gestion des matières résiduelles.

Elle a reçu ce titre lors de la première cérémonie GMR-PRO du 20e Colloque sur la gestion des matières résiduelles de Réseau environnement.

John Husk, conseiller du district 5 et délégué à l'environnement :

" Nous sommes fiers de cette reconnaissance qui est le fruit d'un travail rigoureux de l'équipe administrative de la Ville, sous l'impulsion des élus qui se sont engagés pour améliorer la gestion des matières résiduelles à Drummondville. Il faut aussi saluer les citoyennes et les citoyens, de même que les institutions, les commerces et les industries, qui font les efforts nécessaires pour changer leurs habitudes à l'égard de la gestion des matières résiduelles pour contribuer à l'amélioration de l'environnement. "

Le programme GMR-PRO permet, au moyen d'indicateurs définis avec les gestionnaires municipaux, d'évaluer la performance des villes au cours de l'année écoulée, avec comme finalité de dépasser les objectifs du Québec. La Ville de Drummondville a reçu une attestation de niveau 3 pour son excellente performance dans la gestion de ses matières résiduelles.

Le programme GMR-PRO remet également des étoiles dont l'octroi est déterminé en fonction du taux de valorisation et de la quantité de matières résiduelles éliminées en kg/habitant. Dans cette catégorie, la Ville de Drummondville a reçu 4 étoiles.

ACTIONS ENTREPRISES À DRUMMONDVILLE

- Augmentation des tonnages de matières organiques et recyclables à la suite de la mise en place du Programme Bac + et de la modulation des fréquences des collectes d'ordures;

- Implantation de la collecte des matières organiques dans les grands restaurants, les écoles, les garderies et l'hôpital Sainte-Croix;

- Service de collecte des matières recyclables et organiques offert aux industries, commerces et institutions;

- Collecte des matières organiques à l'année;

- Campagnes de sensibilisation du public en continu;

- Création d'applications Web " Info matières résiduelles " et " Gèretapoubelle ";

- Certification " ICI on recycle " dans certains bâtiments municipaux;

- Optimisation de la gestion des matières résiduelles lors des activités populaires.