Drummondville lance ses opérations de nettoyage et d'entretien des infrastructures routières.

Le balayage mécanique des rues, des trottoirs et des pistes cyclables permet d'enlever le sable et la pierre étendus lors de la période hivernale.

Cette tâche est essentielle pour éviter que le réseau d'égout pluvial ne s'encrasse et que des problématiques de refoulement n'apparaissent.

Les travaux visent 635 km de rues à Drummondville. Les citoyens seront avisés des périodes de travaux et ses secteurs visés par l'Infocitoyen.

Le calendrier des travaux prévoit le nettoyage pour les corridors de mobilité active, puis les artères principales et ensuite les secteurs résidentiels.

Le personnel du Service des travaux publics de la Ville de Drummondville travaillera selon des horaires de jour et de nuit.

Drummondville demande la collaboration des gens pour éviter de se stationner dans les rues pendant ces périodes.

Notons que l'échéancier de réalisation des travaux pourrait évoluer sans préavis, selon la météo ou diverses contraintes techniques.