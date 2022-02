Drummondville met de la pression pour régler la pénurie de logements

Drummondville joint sa voix aux nombreuses municipalités pour réclamer des mesures fortes afin de régler la crise du logement. Le conseil municipal a adopté, hier soir (lundi), la Déclaration municipale sur l'habitation.

La Ville désire rappeler l'urgence d'agir dans le dossier en s'appuyant sur les dernières données publiées qui font état d'un taux d'inoccupation de seulement 0,2 % à Drummondville, bien en dessous du seuil d'équilibre fixé à 3 %.

" L'accès à un logement est un besoin fondamental, et la crise actuelle doit être une priorité de la part de tous les gouvernements en place. Non seulement elle plonge des citoyens dans la précarité, mais elle affecte tous les secteurs d'activités. " Gracieuseté - Stéphanie Lacoste, mairesse de la Ville de Drummondville

PLAN GOUVERNEMENTAL INSUFFISANT

Le gouvernement Legault a annoncé au début du mois un investissement de 200 millions $ dans un nouveau programme d’habitation abordable. Mme Lacoste et plusieurs élus croient cependant qu'il faut aller plus loin.

La Déclaration municipale sur l'habitation de l'UMQ demande notamment au gouvernement du Québec de déployer une nouvelle programmation de 4 500 nouveaux logements sociaux par année pour l’ensemble du Québec.

Les municipalités souhaitent aussi la création de 13 400 logements abordables supplémentaires par année, le maintien d'un programme visant la création de logements sociaux et l'autorisation d'agir à titre de mandataires dans l'application des programmes du gouvernement pour accélérer la mise en oeuvre.

L'UMQ et les municipalités veulent également que Québec complète le financement des logements annoncés dans le cadre du programme AccèsLogis et qu'un plan d'action soit en place pour remettre rapidement en état les logements sociaux barricadés et en mauvais état, notamment par l’attribution des sommes prévues à l’Entente Canada-Québec sur le logement.

DRUMMONDVILLE A AUSSI SON PLAN

Un plan d'action sur le développement du logement social et abordable à Drummondville devrait aussi être présenté à l'automne.

En avril 2021, Drummondville présentait un ambitieux plan d'investissement pour contrer la pénurie de logements sociaux et abordables. Le plan est lancé par l'Office d'habitation Drummond (OHD) et soutenu financièrement à la hauteur de 2,5 millions $ par la Ville de Drummondville. Le projet visait dans un premier temps la construction de 300 nouveaux logements sociaux d'ici 2027.

Dans son plan, l'OHD visait aussi l'acquisition de 100 logements d'ici 2023 et, par la suite, de 200 logements additionnels d'ici 2027. L'organisme souhaite acquérir ses immeubles, les rénover et les remettre sur le marché tout en contrôlant le coût des loyers.

Et finalement, l'OHD, veut, en 2027, lancer un régime d'accession à propriété pour les ménages à revenus modestes.