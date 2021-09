Drummondville met l'accent sur le vélo vers l'école

Drummondville est fier du travail accompli dans l'été pour bonifier l'offre de mobilité durable sur son territoire. Des travaux ont été menés durant l'été afin d'aménager des infrastructures pour faciliter l'accès et sécuriser la pratique du vélo.

L'un des plus grands projets est le parcours de vélo éducatif du secteur Saint-Charles, inauguré en août 2020 au parc Rosaire Smith, grâce à plusieurs collaborateurs dont le Centre communautaire Sintra-Saint-Charles et le Réseaux plein air Drummond. Depuis cet été, il est possible d'avoir accès à des vélos sur place pour favoriser la formation et l'éducation à la circulation des enfants. Au cours de la saison estivale d'ailleurs, 400 jeunes ont pu recevoir des cours théoriques et pratiques.

Éric Beaupré - Vingt 55

EN VÉLO VERS L'ÉCOLE

Par ailleurs, une vingtaine de cours d'écoles primaires du grand Drummond ont été agrémentées de 70 nouveaux supports de stationnement. L'idée est de favoriser le vélo comme moyen de transport pour l'école tout en offrant un endroit sécuritaire aux jeunes pour laisser leur bicyclette.

Drummondville ajoutera aussi, à différents endroits stratégiques, des casiers-stationnements.

La Caisse Desjardins de Drummondville à contribuer à ces projets avec une aide financière de 100 000$ du programme "Plus fort ensemble". La Ville de Drummondville a elle aussi versé 100 000$ aux projets.