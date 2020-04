Drummondville : nouvelles annonces reliées à la COVID-19

Drummondville a profité du conseil municipal d'hier soir (lundi) pour effectuer certaines annonces en lien avec le coronavirus.

Le transport en commun demeurera gratuit pour tout le mois de mai avec un horaire réduit alors que ce service ne doit être utilisé que pour les déplacements essentiels.

La Ville ne délivrera pas de permis de vente-débarras (vente de garage) jusqu'à nouvel ordre ainsi que de permis de colportage.

Des membres du personnel municipal prêteront aussi main-forte à la ligne du Centre d'écoute et de prévention (CEPS) Drummond ayant suivi les formations nécessaires, notamment celle de sentinelles. D'autres employés sont aussi maintenant dédiés à la livraison de repas auprès de la Tablée populaire. Une première expérience de 125 repas livrés a eu lieu vendredi dernier et d'autres livraisons sont prévues cette semaine.

Finalement, la bibliothèque publique compte désormais plus de 10 000 ouvrages en mode virtuel.

Yves Grondin, maire de Drummondville :

" J'invite la population à s'inscrire à la bibliothèque virtuelle et à profiter de ce service tout à fait gratuit sur le site Web de la bibliothèque publique. La Ville travaille fort à offrir de nombreux services durant la pandémie, et le fait de garder un accès aux arts et à la culture est important à mes yeux. C'est aussi un moyen de passer le temps, alors que nous sommes confinés chez nous."