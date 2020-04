Drummondville prépare le rétablissement

Drummondville prépare de plus en plus la phase de rétablissement après la crise reliée à la pandémie de COVID-19. La Ville et la Sécurité civile doivent prévoir diverses mesures pour que le retour à la normale se fasse de manière organisée et efficace pour la population.

Un soutien proactif est déjà assuré envers les entreprises.

Plusieurs se préparent aussi à ce que tous les services municipaux puissent être rétablis le plus rapidement possible en respectant les directives de la santé publique. Il faut dire que la majorité de l'appareil municipal est en fonction alors que des appels d'offres ont été préparés, des soumissions ont été reçues et des contrats octroyés.

Drummondville présentera donc prochainement un plan de rétablissement concret.

Yves Grondin, maire de Drummondville