Drummondville serre la vis sur la consommation d'eau potable

La nouvelle règlementation relative à la consommation d'eau potable est en vigeur à Drummondville. Le tout inclut des périodes réduites d'arrosage des pelouses (de 20 h à 22 h selon les journées et les adresses) et un nouvel horaire de remplissage des piscines et des spas (de 20 h à 6 h).

Les systèmes d'arrosage automatique doivent aussi avoir des dispositifs obligatoire alors qu'il interdit de nettoyer une entrée privée, des trottoirs ou un patio avec de l'eau potable.



L'objectif est d'atteindre en moyenne une consommation résidentielle de 184 litres d'eau potable distribuée par personne par jour, comparativement à 246 litres en 2020, soit une diminution de 25 %.

RETOUR DE LA PATROUILLE VERTE

Une patrouille verte sillonnera aussi les quartiers afin d'aller à la rencontre des citoyens et de les sensibiliser à plusieurs enjeux environnementaux.

Les jeunes accompagneront l'inspectrice en environnement responsable de l'application de la réglementation par la remise de constats en cas d'infraction durant toute la période estivale.