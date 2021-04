Drummondville sollicite le fédéral pour la rénovation du Centre Marcel-Dionne

Drummondville demande le soutien du gouvernement fédéral pour la rénovation du Centre Marcel-Dionne. La Ville souhaite que les exigences reliées à l'admissibilité des infrastructures publiques et municipales à ses programmes de subventions soient modifiées.

Le programme actuel empêche l'obtention de fonds du fédéral, car l'aréna accueille les Voltigeurs. Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada ne peut pas fournir d'aide financière lorsque les infrastructures accueillent des entités sportives professionnelles ou semi-professionnelles.

Drummondville indique cependant que le Centre Marcel-Dionne est une infrastructure publique et municipale, utilisée et fréquentée à plus de 85 % du temps par la population pour la tenue d'activités de sports mineurs et scolaires ainsi que de ligues d'adultes.

PROJET DE 25 M $

Un projet de 25 millions $ est sur la table depuis quelques années.

Gracieuseté

Il comprend notamment l'ajout de 10 loges, une modification de l'aire de restauration et de l'accueil, 1 000 places supplémentaires, le transfert des deux bancs du même côté, la transformation des vestiaires et l'ajout de 10 pieds à la patinoire.

Ville de Drummondville - vue de la rue Cockburn

Ville de Drummondville - vue du stationnement