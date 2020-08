Drummondvillois arrêté pour avoir menacé le Dr Arruda

Un ancien candidat aux élections provinciales de 2018 de Drummondvillois a été appréhendé pour des menaces envers le Dr Horacio Arruda sur le web.

L'homme de 45 ans aurait tenu des propos menaçants en plus de partager une publication qui contenait des informations personnelles, dont l'adresse et le numéro de téléphone du directeur de la Santé publique. Il aurait partagé plusieurs théories du complot sur la pandémie de COVID-19, mais aussi sur l'explosion à Beyrouth en plus de s'en prendre également au premier ministre François Legault et la police.

Le suspect serait un ancien candidat aux élections provinciales de 2018 dans Drummond-Bois-Francs.

UNE VAGUE DE MENACES

L'individu comparaîtra cet après-midi (vendredi) pour des accusations d'intimidation, de harcèlement et de menaces. Il s'ajoute à une dizaine d'autres individus appréhendés ces derniers jours pour des menaces semblables via les réseaux sociaux.