Drummondvilloise citée à procès pour trafic de drogues dures

Une Drummondvilloise est citée à procès pour du trafic de diverses drogues relié à un niveau supérieur d'une organisation criminelle. Alexandra Smith a plaidé non coupable à plusieurs accusations de trafic de méthamphétamines, cocaïne et crack.

La suite du dossier de déroulera le 13 mars prochain.

VASTE OPÉRATION POLICIÈRE

La femme de 29 ans avait été appréhendée avec 13 autres personnes lors d'une opération policière en juin dernier à Drummondville, St-Germain-de-Grantham, St-Eugène et St-Bonaventure.

Les policiers avaient alors découvert plus de 55 000 comprimés de méthamphétamines, de GHB et d'ecstasy en plus d'une certaine quantité de cocaïne et de haschich.