Du nouveau à La Courvalloise pour la saison hivernale

Le Réseau plein air Drummond innove avec l'installation de 3 dômes pour la saison hivernale à La Courvalloise.

L'idée est de favoriser l'achalandage des familles et des groupes scolaires tout en respectant les mesures sanitaires liées à la COVID-19.

Les dômes, de 7 mètres de diamètre, pourront accueillir chacun une vingtaine de personnes. Les gens pourront s'y réchauffer et manger.

L'installation des dômes, près des glissades, devrait avoir lieu à la fin décembre ou au début de la nouvelle année.

Étienne Hamel est directeur général du Réseau plein air Drummond et de Parc Aventure Drummond.

" L'objectif principal était aussi de répondre aux inquiétudes et aux besoins des écoles. On sait que cette année, avec la pandémie, le concept de groupe bulle est très cher aux écoles, donc de conserver les élèves d'une même classe ensemble et d'éviter les croisements avec les autres élèves. Donc, en construisant ces 3 dômes-là, chacune des classes qui va venir nous visiter lors d'une sortie scolaire va avoir son propre dôme."