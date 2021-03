Du nouveau pour Le Comptoir Lunch à Drummondville

Il y a du nouveau pour Le Comptoir Lunch, rue Heriot, à Drummondville.

L'agrandissement annoncé à l'automne dernier s'est finalisé le mois dernier, pile à temps pour la réouverture permise par Québec.

La propriétaire, Frédérique Richard, indique que Le Comptoir lunch peut désormais accueillir une vingtaine d’invités dans la salle à manger.

Les rénovations ont aussi permis de doubler la superficie de la cuisine et de la laverie en plus de créer un espace livraison et pour les commandes à emporter.

Toutes les actions mises en place par Le Comptoir Lunch représentent un investissement de plus de 60 000$.

Le projet permettra la création de 5 nouveaux emplois d’ici au début de l’été.

Le Comptoir Lunch