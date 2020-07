Dure saison des récoltes au Centre-du-Québec

Le bilan mi-saison 2020 en assurance récolte n'est pas reluisant pour le Centre-du-Québec. La Financière agricole du Québec soulève plusieurs problèmes dans les champs en raison du manque de pluie affectant la plupart des productions.

Le groupe indique que la production de céréales a été très affectée par le manque de précipitation. Le rendement de la première fauche de foin est aussi inférieur à la normale pour plusieurs producteurs agricoles.

La croissance des plantes fourragères a été retardée par le temps frais de la première moitié de mai et par le manque de pluie. Le gel tardif des 1 et 2 juin a causé la mortalité des plants dans certains champs de soya et a ainsi retardé le développement du maïs.

La Financière agricole indique également une mortalité des abeilles très variable.

Un point positif : le rendement du sirop d'érable a été légèrement supérieur à la normale et le produit est de bonne qualité au Centre-du-Québec.