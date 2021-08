Eau : les gens de Drummondville doivent diminuer leur consommation

Les Drummondvillois doivent faire un effort pour réduire leur consommation d'eau potable.

La journée d'hier a vu une consommation excessive d'eau potable sur le territoire, et ce, malgré l'interdiction d'arroser en vigueur le lundi.

La Ville de Drummondville craint de devoir décréter une nouvelle interdiction d'utilisation extérieure de l'eau potable. Les autorités municipales identifient l'arrosage extérieur des gazons comme étant la principale problématique sur le territoire.

D 1er mai au 1er octobre, l'arrosage est interdit le lundi partout à Drummondville. L'arrosage est autorisé le reste de la semaine en suivant un horaire alterné selon l'adresse civique.

Toute infraction au règlement sur l'utilisation de l'eau potable rend le contrevenant passible d'une amende d'un minimum de 25 $, plus les frais, et d'un maximum de 300 $, plus les frais. Si l'infraction est continue, chaque jour constitue une infraction distincte.



Pour vérifier la consommation d'eau potable à Drummondville.

https://www.drummondville.ca/citoyens/eau-potable-et-egouts/consommation-deau/