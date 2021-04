Écart salarial des travailleurs de McKesson: le syndicat outré

Le syndicat des travailleurs de McKesson se dit outré de la disparité salariale entre les employés des installations de Drummondville et ceux de Montréal ou Québec.

Un écart de 24 % a été constaté après l'analyse d'une dizaine de conventions collectives de l'entreprise. Cela signifie que les syndiqués drummondvillois, sans convention collective depuis février 2020, gagnent en moyenne entre 4 et 5 $ de moins l'heure.

« C’est tellement méprisant et insultant, nous faisons un travail tout aussi essentiel que les centres de distribution de Montréal et de Québec. Notre travail fait partie d’un tout et nous offrons un service tout aussi de qualité qu’ailleurs! » lance Alain Sipowo, président du syndicat.