Éclosion au 6e étage de l'Hôpital Ste-Croix

Une éclosion de COVID-19 s'est déclarée à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. 2 usagers et 3 membres du personnel de l'unité de médecine du 6e étage ont reçu des résultats positifs.

La Santé publique surveille la situation de près et confirme avoir mis en place les mesures nécessaires.

Dre Lise-Andrée Galarneau, microbiologiste-infectiologue au CIUSSS MCQ :

" Chaque éclosion est analysée minutieusement pour contrer la propagation du virus le plus vite possible et tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des usagers et de notre personnel. Ainsi, il ne faut pas hésiter à consulter si votre condition de santé le requiert, puisque les risques de détérioration de votre état pourraient être beaucoup plus grands que ceux de se présenter à l'hôpital. "