École secondaire à St-Nicéphore : protection du boisé en priorité

Le plan du terrain de la nouvelle école secondaire qui s'implantera dans le secteur St-Nicéphore a été dévoilé. Le bâtiment qui accueillera plus de 1 250 étudiants sera érigé sur site un boisé près de l'école primaire à l'Orée-des-Bois et du parc Boisbriand.

Le Centre de service scolaire des Chênes a cependant tenu à rassurer la centaine de personnes qui assistaient à la rencontre virtuelle sur le projet cette semaine en indiquant vouloir diminuer l'impact environnemental. Un peu plus de 6 % de la forêt du secteur sera déboisé, mais on projette sauver des bandes d'arbres de chaque côté de l'école et reboiser certaines zones dans les prochaines années.

LE MAIRE EXIGE DU PIQUETAGE

Le maire de Drummondville, Alain Carrier, a demandé que les façons de faire soient révisées lors de l'émission des permis en exigeant du piquetage. Selon le maire, les citoyens concernés sont à même de constater l'envergure des travaux et l'impact possible sur le voisinage.

L'abattage de certains arbres débutera d'ici la fin du mois alors que la majeure partie du chantier sera entamée au cours de l'été lorsque les autorisations finales du ministère de l'Éducation seront reçues.

PRÊT POUR LA RENTRÉE 2024

La rentrée dans la nouvelle école secondaire est prévue pour l'automne 2024.

Ce nouvel établissement comblera un besoin d'espace alors qu'il manque de place dans les écoles secondaires de Drummondville qui sont obligées d'ajoutées plusieurs classes modulaires, autant à Jean-Raimbault, La Poudrière et qu'à Marie-Rivier.