Écoles : un bon compromis selon Lucien Maltais

Le Centre de services scolaire des Chênes approuve et se dit prêt à appliquer le plan de fréquentation des écoles avant et après la période des Fêtes.

Le plan gouvernemental prévoit de la formation à distance pour tous les étudiants les 17 et 18 décembre. Les élèves du primaire seront de retour en classe à la date prévue le 5 janvier prochain, mais ceux du secondaire poursuivront l'école à la maison jusqu'au 11 janvier.

Les directions d'école affirment avoir le temps nécessaire pour déployer les changements, notamment pour s'assurer que tous les élèves aient accès au matériel informatique nécessaire et à internet haute vitesse ou à une solution alternative.

Lucien Maltais, directeur général du CSSDC :

Gracieuseté - CSDC

"Les écoles avaient déjà procédé à un inventaire des besoins. Elles vont mettre en application leur protocole d'urgence. Nos écoles sont prêtes, notre personnel enseignant est prêt. Est-ce c'est l'idéal la formation à distance ? Non ! On comprend que c'est une mesure de compromis, ce n’est pas parfait, mais on préfère donner des cours à distance que d'avoir des vacances qui auraient été prolongées."