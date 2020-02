Économie : une croissance et des enjeux au Centre-du-Québec

2020 présentera un lot de défis économiques importants pour le Centre-du-Québec.

La région devrait vivre cette année une croissance économique de 3%. Bien que raisonnable, cette croissance est moindre que celle des années précédentes.

Selon "Desjardins- Études économiques", plusieurs facteurs agissent comme un frein au dynamisme économique du Centre-du-Québec dont le vieillissement de la population et le manque de main-d'oeuvre ainsi que les enjeux reliés notamment aux domaines de l'acier, de l'aluminium, de l'industrie forestière et agricole.

Le taux de chômage anticipé pour 2020 au Centre-du-Québec est de 3,8%, ce qui représente un niveau très faible.

Chantal Routhier - économiste sénior aux Études économiques du Mouvement Desjardins souligne que la MRC de Drummond fait bonne figure.

" C'est une MRC qui a très bien fait au cours des 20-25 dernières années dans la diversification économique. Par exemple, Groupe CGI a ouvert en décembre un centre d'excellence, donc on voit qu'il y a de la diversification. On en est plus où l'on en était il y a 20 ans. C'est une région qu'on prend même souvent en exemple au niveau d'une MRC qui s'est revitalisée, qui a repris le contrôle de son économie. Maintenant, on voit de l'ouverture, on sait que dans le tourisme ça se passe relativement bien. Aussi tout le virage vers la haute technologie qu'on observe graduellement dans la MRC de Drummond, tout ça, c'est un peu le fruit des efforts des 20 dernières années pour revenir sur une belle croissance économique et être en expansion."