Éducation : non à une entente à rabais

Négociations des profs : le Syndicat de l'enseignement de la région de Drummondville refuse une "entente à rabais".

99% des membres du SERD ont récemment rejeté la proposition du Conseil du trésor soumise le 22 mai dernier.

La même proportion d'enseignants souhaite une entente négociée avec des améliorations au niveau salarial et pour les conditions de travail.

Selon le SERD, la dernière offre patronale recule sur les engagements de la CAQ par rapport au salaire, elle ne propose rien pour les élèves en difficulté et elle alourdit la tâche des enseignants en haussant de manière importante le nombre d'heures travaillées.

Le Syndicat de l'enseignement de la région de Drummondville demande à Québec d'agir pour une composition de classe offrant des conditions propices à un enseignement et à des apprentissages de qualité, des services aux élèves correspondant à leurs besoins, une tâche supportable qui ne les épuise pas, une reconnaissance de leur profession notamment par la rémunération et une réduction du niveau de précarité d'emploi.

Guy Veillette, président du SERD.

" La proposition patronale qui nous a été présentée constitue une volteface spectaculaire du gouvernement face à ses engagements électoraux. Et on n'est plus à une surprise près, puisque les revirements ont été nombreux durant la pandémie. On est loin de la priorité accordée à l'éducation qui nous avait été promise. Les besoins et la souffrance sont dans nos établissements et centres depuis trop longtemps pour accepter qu'une entente soit réglée aux dépens des profs. Le gouvernement dit vouloir négocier, mais il doit comprendre que les enseignantes et enseignants ne signeront pas une entente au rabais. "