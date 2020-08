Élection à la mairie de Drummondville le 4 octobre ?

L'élection à la mairie de Drummondville pourrait se tenir le 4 octobre prochain.

Le ministère des Affaires municpales a émis, hier soir (jeudi), une directive qui permet la tenue d'un scrutin partiel en respectant les consignes et les mesures sanitaires.

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation :

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest. | Photo : Gabriel Le Marquand Perreault, journaliste Bell Média



« La tenue des élections partielles constitue une étape importante pour favoriser la participation des citoyennes et des citoyens à la démocratie municipale. Cela dit, notre priorité était d'abord de protéger la santé des électeurs et du personnel électoral, et cela demeurera notre priorité tant et aussi longtemps que la situation le nécessitera. Je suis convaincue que nous pourrons compter sur la collaboration des présidents d'élections, du personnel et des personnes qui exerceront leur droit de vote le 4 octobre prochain afin que le processus se déroule dans le respect des consignes de la Santé publique. »