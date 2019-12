Élection à la mairie de Drummondville : les rumeurs vont bon train

La machine à rumeur s'est mise en branle concernant la succession d'Alexandre Cusson à la mairie de Drummondville.

M. Cusson quittera son poste de maire le 31 janvier afin de se consacrer à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Depuis cette annonce, les discussions vont bon train à savoir qui se présentera pour prendre la relève.

Un des noms qui revient souvent est celui de Mathieu Audet, ex-directeur de cabinet du maire et actuel directeur du développement et des relations avec le milieu à la Ville de Drummondville.

Questionné sur ses intentions, voici ce qu'il a partagé avec les journalistes de Bell Média.

MATHIEU AUDET

" Si je réfléchis à la question d'être Maire? Ce n'est pas ce sur quoi porte ma réflexion. Je ne pense pas à moi là-dedans, ni à la direction que prendrait ma carrière, mais au bien de Drummondville, de la communauté.

Je n'ai pas réfléchi quand j'ai commencé à m'impliquer au sein du baseball et qu'il y avait beaucoup à faire. Nous n'avons pas réfléchi quand notre tranche d'âge d'entrepreneurs, que ce soit Carl Jutras, Steve Plante et Guillaume Déry du 200 Brock et du Capiche, et bien d'autres, ont décidé de se lancer en affaires. Les gens qui travaillent dans le milieu communautaire ne réfléchissent pas également, ils sont dédiés pour les autres, un point c'est tout. On ne réfléchit pas quand nous posons des gestes pour l'environnement : nous le faisons.

Je ne dis pas qu'il ne faut jamais réfléchir... dans les dernières années, nous avons mené maintes réflexions afin de présenter, comme administration municipale, comme Ville, les meilleurs budgets possible qui respectent la capacité de payer des contribuables. C'est important de réfléchir au bien commun.

Mais jamais je ne vais réfléchir à l'amour que j'ai pour la Ville de Drummondville et au désir que j'ai de contribuer à ce qu'elle se développe, sous tous ses aspects. Cela étant, je continue de recevoir des appels, des messages textes, des commentaires. Je continue d'être à l'écoute. Drummondville a besoin d'une personne qui peut rassembler tout le monde afin que nous avancions, comme collectivité. Si les Drummondvilloises et les Drummondvillois croient que je peux être un "leader" en ce sens, je les en remercie et, qu'importe ce qui se passe dans le futur, je serai là pour contribuer. "