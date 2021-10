Élections à Drummondville : Cathy Bernier lance un appel au vote

Candidate aux élections municipales à Drummondville, Cathy Bernier lance un appel au vote en vue du scrutin du 7 novembre.

La conseillère sortante du district 12 souhaite poursuivre son travail pour le développement de projets comme ceux de la promenade Rivia et du parc des Voltigeurs.

" À ce sujet, j'aimerais boucler le parcours de la promenade Rivia en offrant la possibilité aux usagers de rejoindre la rue Montplaisir près du boulevard Foucault, et ce en toute sécurité. J'en ai d'ailleurs discuté avec de nombreux résidents du secteur, en leur présentant une alternative, et ça répond vraiment à leurs besoins. J'ai très hâte de proposer ce projet au conseil municipal."

La sécurité routière fait aussi partie des priorités de Mme Bernier, notamment l'amélioration de la cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes.

L'aménagement du site des pères Montfortains et celui du futur parc industriel de Saint-Charles constituent d'autres projets majeurs.

" Pour moi, c'est important que ces projets soient réfléchis et qu'ils s'intègrent au milieu de vie des gens du quartier. Je veux vraiment m'assurer qu'on les développe avec une vision claire à long terme. Pour le parc industriel, j'ai déjà affiché mes couleurs auprès du conseil municipal. Je souhaite que l'on développe une nouvelle niche dans le secteur tertiaire en amenant par exemple des technologies, de la robotique ou des sciences de laboratoire. Nous devons réaliser ces projets en favorisant les déplacements actifs, en intégrant des trottoirs et des pistes cyclables, mais également, en tenant compte des milieux humides au lieu de les détruire. Nous avons l'occasion de développer le secteur Saint-Charles en créant des milieux de vie à proximité des lieux de travail, des commerces et des résidences. Saisissons-la! "