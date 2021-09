Élections fédérales : au moins 7 candidat(e)s dans Drummond

Le comté de Drummond compte à ce jour (mercredi 1er septembre) 7 candidats confirmés pour les futures élections fédérales.

Dans la liste officielle d'Élections Canada, on retrouve, pour les principaux partis : le député sortant et candidat du Bloc Québécois Martin Champoux, le candidat du Parti libéral du Canada, Mustapha Berri, la candidate du Parti conservateur du Canada, Nathalie Clermont et le candidat du NPD, François Choquette.

Dans la liste, il y a aussi Josée Joyal pour le Parti libre Canada, Lucas Munger pour le Parti pour la protection des animaux du Canada et Sylvain Marcoux, candidat indépendant.

UN CANDIDAT À LA UNE

Sylvain Marcoux a fait les manchettes l'an dernier à la suite de son arrestation par la SQ pour avoir intimidé et menacé le directeur de la santé publique du Québec, le Dr Horracio Arruda, via les réseaux sociaux. Il est aussi connu dans la région notamment pour sa candidature aux élections provinciales de 2018 dans Drummond/Bois-Francs.

Les prochaines élections générales du Canada auront lieu le 20 septembre 2021.