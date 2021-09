Élections fédérales : Martin Champoux fait un appel au vote

Le député sortant et candidat du Bloc Québécois, Martin Champoux, invite le grand Drummond aux urnes. Il estime qu'il y a plusieurs grands dossiers auxquels il est urgent de s'attaquer et il promet de mener cette bataille s'il est réélu lundi.

Martin Champoux cite en exemple la pénurie de main-d'œuvre, la relance de l'économie locale, le bien-être des aînés et des familles et l'environnement. Il veut aussi s'impliquer dans les grands projets comme celui de plaque tournante de VIA RAIL ou la rénovation du Centre Marcel Dionne à Drummondville.

Martin Champoux, candidat du Bloc Québécois dans Drummond

"De se rappeler que peu importe le gouvernement qui sera au pouvoir, le Bloc Québécois, lui, son rôle restera le même, soit de toujours porter les intérêts du Québec d'abord et avant tout. Peu importe qui sera là, nous notre rôle ça sera d'être le "chien de garde" des valeurs et des intérêts du Québec."