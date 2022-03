Élections : les deux députés de Drummond seront en lice

Les deux députés provinciaux du grand Drummond, André Lamontagne et Sébastien Schneeberger vont se représenter aux prochaines élections.

André Lamontagne désire obtenir un troisième mandat à titre de député de Johnson lui qui est également le ministre responsable du Centre-du-Québec ainsi que de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. L'homme de 61 ans qui représente la Coalition avenir Québec depuis 2014 se dit encore en pleine forme ayant aussi confiance en son équipe sur le terrain.

Il parle de la réalité unique du partage du travail avec le représentant de Drummond/Bois-Francs, Sébastien Schneeberger.

"C'est assez exceptionnel. Tous les deux on se partage la ville alors tous les deux on travaille les dossiers. (...) On ne fait pas de dédoublement de travail et nos équipes travaillent étroitement ensemble. (...) On se répartit un peu alors que sur certains dossiers c'est moi et sur d'autres c'est lui. On a beaucoup de plaisir à collaborer !"

- André Lamontagne, député de Johnson et ministre