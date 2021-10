Élections : Mario Sévigny est élu par proclamation à Drummondville

Élections municipales : Mario Sévigny est élu par proclamation dans le district 10 de Drummondville.

Cette élection survient à la suite du désistement du candidat Thierry Deruelle. Ce dernier ne remplit pas toutes les conditions requises pour être candidat en bonne et due forme. M. Deruelle ne réside pas à Drummondville depuis un an ce qui rend sa candidature non éligible.

Mario Sévigny devient ainsi le premier candidat élu du nouveau conseil municipal de Drummondville. Son assermentation aura lieu le 12 novembre, soit au même moment que tous les autres candidats qui auront été élus lors des élections.

iStock.com/Sergey Tinyakov



DATES IMPORTANTES

Vous avez jusqu'au 20 octobre pour vous assurer de figurer sur la liste électorale.

Le vote par anticipation se déroule le dimanche 31 octobre, de 9 h 30 à 20 h, et le lundi 1er novembre, selon le même horaire. Il se déroulera au Centrexpo Cogeco pour les districts électoraux no 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 12, et au centre communautaire de loisirs Claude-Nault pour les districts électoraux no 5 et 11. Le jour du scrutin (7 novembre) soulignons que les bureaux de vote seront accessibles également de 9 h 30 à 20 h.

La première séance publique du conseil municipal se déroulera le lundi 22 novembre.