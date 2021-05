Élections municipales : 2 nouveaux candidats à Drummondville

Deux nouveaux candidats s'annoncent pour les élections municipales de novembre à Drummondville.

Il s'agit encore une fois de candidats qui donnent leur appui à la candidature d'Alain Carrier, actuel maire, et qui du coup reçoivent son appui.

Le premier candidat est Louis Raîche.

Il souhaite se faire élire dans le district 5. Ce dernier est représenté par John Husk. Il quittera toutefois la politique municipale à la fin de son mandat.

Louis Raîche est notamment connu comme ancien chef de la police de Drummondville, ancien chef de sécurité incendie et ex-conseiller en sécurité civile et mesure d'urgence pour la Ville de Drummondville.

M. Raîche a aussi fait partie de l'équipe qui a mis sur pied la société "Chanvre indien du Québec", intégrée en 2018 au Groupe la Feuille verte. Le groupe a acquis l'ex-abattoir Levinoff-Colbex à St-Cyrille-de-Wendover pour la transformer en usine de produits à base de chanvre. Depuis, M. Raîche a quitté l'entreprise.

Louis Raîche nous explique son désir de faire le saut en politique municipale.

" Tout le long de ma carrière, ç'a été un sujet ou un environnement qui m'a toujours passionné. Après ma retraite, je me suis impliqué souvent dans de grands projets à Drummondville au niveau de la sécurité. Puis là, avec l'opportunité que j'ai d'aller comme conseiller municipal du district 5, je pense que c'est la continuité des 40 ans de services auprès de la population que j'ai faits."

GUY NOBERT POUR LE DISTRICT 9

Le second candidat est Guy Nobert. Il souhaite se faire élire dans le district 9, soit celui représenté par Annick Bellavance.

M. Nobert est responsable des ventes pour le Groupe Axess. L'entreprise drummondvilloise personnalise notamment les entrées commerciales.

Guy Nobert est aussi connu à Drummondville pour son implication dans le milieu sportif, notamment au niveau du hockey mineur et du soccer.

Le sport et le loisir seront l'une de ses priorités.

" Le pôle touristique du parc des Voltigeurs va se développer énormément au cours des 10 prochaines années. Avec le lien de Rivia, de notre centre-ville qu'on veut développer, je pense que c'est un beau contexte dans lequel on va pouvoir attirer du monde qui passe près de l'autoroute 20 qui vont s'arrêter au parc des Voltigeurs, au Manoir Trent, et qui vont pouvoir venir profiter de notre centre-ville."

EN ÉQUIPE, MAIS INDÉPENDANT

Il a été important pour les deux candiats et l'actuel maire de Drummondville, Alain Carrier, de préciser que tous les candidats et candidate forment une équipe de travail, mais que chacun et chacune aura le champ libre pour appuyer ou non des projets, des décisions ou des politiques de la Ville de Drummondville.