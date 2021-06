Élections municipales : deux nouveaux candidats dans le clan Carrier

Deux nouveaux candidats joignent les rangs d'Alain Carrier en vue des proches élections municipales à Drummondville.

Mario Sévigny sera candidat dans le district 10, actuellement représenté par Stéphanie Lacoste. Cette dernière se présentera pour devenir mairesse.

M. Sévigy est prof d'éducation physique à la retraite. Il a présidé pendant longtemps la Fédération des éducateurs physiques enseignants du Québec. Il milite notamment pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, notamment par l'activité physique et les saines habitudes de vie. Le développement des parcs et des infrastructures fait partie de ses priorités tout comme l'environnement et la notion d'accessibilité universelle.

UN EFFORT POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

Le 2e candidat est Serge Beaulieu pour le district 12, représenté par Cathy Bernier. Cette dernière souhaite être réélue pour un 3e mandat.

M. Beaulieu est conseiller en sécurité financière. Il est aussi actionnaire-propriétaire de "L'entrepôt de la lunette" de Drummondville. Il est notamment connu aussi pour son implication dans le Club Kiwanis et auprès du Drummond Olympique. M. Beaulieu souhaite s'impliquer au sein de la Ville de Drummondville afin d'en faire une ville prospère et attrayante notamment pour les futures générations. La Promenade Rivia, l'Amphithéâtre Saint-François, le campus de l'UQTR, la Courvalloise et d'Arbre en Arbre sont des projets qui lui tiennent à coeur.