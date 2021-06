Élections municipales : Sarah Saint-Cyr Lanoie vise le district 5

Sarah Saint-Cyr Lanoie veut accéder au conseil municipal de Drummondville.

Native de Drummondville, elle brigue le poste de conseillère dans le district 5.

Ce district est actuellement représenté par John Husk. Ce dernier quittera toutefois la politique municipale à la fin de son mandat.

Louis Raîche est aussi candidat dans le district 5.

DES PRIORITÉS

Sarah Saint-Cyr Lanoie se dit engagée socialement et souhaite pouvoir débattre d'enjeux sociaux, écologiques et économiques.

Son objectif premier est de participer aux décisions qui touchent le quotidien des gens et d'être à l'écoute de ces concitoyens.

Elle mise sur le développement des commerces de proximité, la poursuite du développement du réseau de transport actif et la réduction des îlots de chaleur.

" Par-dessus tout, je souhaite que le district 5 reste attractif pour les familles, accessible, sécuritaire et agréable à vivre " - Mme Saint-Cyr Lanoie.

Ville de Drummondville

PARCOURS DE MME SAINT-CYR LANOIE

Sarah Saint-Cyr Lanoie est agente de développement et communication pour le Centre Normand Léveillé à Drummondville.

Au fil des ans, elle s'est impliquée notamment dans le comité d'urbanisme et à la commission des arts de Drummondville, auprès du Carrefour jeunesse emploi et auprès de la Maison des jeunes Drummondville. Elle est bachelière de l'Université de Montréal en études cinématographiques et communication.

Sarah Saint-Cyr Lanoie a été candidate aux élections partielles du district 4 à Drummondville en 2019. Elle a été battue par Alain D'Auteuil. Ce dernier l’a remporté avec un total de 250 votes, soit 43,94 % du suffrage.

Par le passé, elle a aussi tenté sa chance en politique provinciale. Elle a été candidate de Québec solaire dans Johnson lors des élections d'octobre 2018.