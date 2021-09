Élections : une première candidate pour le district 6 à Drummondville

Élections municipales : une première candidate s'annonce pour le district 6 à Drummondville.

Il s'agit de Beatriz Acosta.

Le district #6 est actuellement représenté par William Morales. Ce dernier n'a toujours pas annoncé ces intentions vis-à-vis les élections municipales.

Beatriz Acosta est originaire de Colombie et elle est installée à Drummondville depuis 2004. Elle est diplômée du collégial en éducation à l'enfance et elle travaille dans un CPE. Parlant l'espagnol et le français, elle a également quelques expériences à titre d'interprète.

Mme Acosta souhaite s'impliquer et contribuer au développement de la ville et améliorer la qualité de vie de ses concitoyens. Elle affirme que l'approche d'Alain Carrier, actuel maire de Drummondville, pour aider les parents à trouver rapidement des places en garderies l'a interpelée.

" Je connais bien ce terrain pour y travailler tous les jours. Je rencontre de nombreuses familles découragées d'attendre une place pour leurs enfants. Aussi, j'ai été en mesure de m'apercevoir que M. Carrier connait la problématique et qu'il fait un travail acharné afin de mettre en œuvre des solutions concrètes qui répondront aux besoins de toutes ces familles. Dans le même sens, je crois sincèrement pouvoir devenir une collaboratrice de premier plan et apporter ma précieuse collaboration pour l'avancement de ce dossier. Je connais M. Carrier depuis longtemps et c'est pourquoi je n'hésite pas un seul instant à présenter ma candidature dans le district 6, à ses côtés ".

Mme Acosta se dit aussi sensible à toutes les questions qui concernent la condition féminine.