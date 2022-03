Embardée mortelle sur le boulevard des Chutes à Drummondville : victime identifiée

L'identité de la victime de l'embardée mortelle survenue tard samedi soir sur le boulevard des Chutes à Drummondville peut maintenant être dévoilée. Il s'agit de Patrick Lauzière, 36 ans.

Ce dernier conduisait un VUS lorsqu'il a perdu le contrôle et percuté un garde-fou dans une courbe près de l’intersection avec la rue Fradet.

Il a été éjecté sous la force de l’impact et est décédé sur le coup.

VITESSE ET ALCOOL EN CAUSE ?

La vitesse et les capacités affaiblies ainsi que l’omission du port de la ceinture de sécurité pourraient être en cause selon la Sûreté du Québec. Un technicien spécialisé a examiné la scène et le coroner Yvon Garneau a ouvert une enquête.

Une expertise mécanique du véhicule sera effectuée.

Aucun autre véhicule et aucune autre personne n’ont été impliqués dans l’accident.