Embauche d'un coordonnateur pour le développement de la Forêt Drummond

Drummond nomme un coordonnateur dans le dossier de la Forêt Drummond.

Il s'agit de Jean-Martin Lavoie. Au cours des dernières années, M. Lavoie travaillait comme directeur des opérations du Parc Aventure Drummond (D'Arbre en arbre et La Courvalloise).

Le coordonnateur de la Forêt Drummond a comme mandat d'officialiser la création du Parc régional de la Forêt Drummond. Son travail comprend notamment l'élaboration d'un plan directeur et la mise en place d'un plan d'action.

La MRC de Drummond a acheté d'Hydro-Québec, en 2018, plus de 20 km carrés de terres de la Forêt Drummond au coût de plus de 5M$. La Forêt Drummond couvre une partie du territoire de Drummondville, St-Majorique-de-Grantham et St-Bonaventure.