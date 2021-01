Emplois d'été Canada : la période des demandes tire à sa fin

La période de demande des employeurs pour Emplois d'été Canada 2021 tire à sa fin. Les organismes à but non lucratif ainsi que les employeurs des secteurs public et privé de Drummond comptant 50 employés ou moins à temps plein ont jusqu'au 29 janvier.

Le programme soutient l'embauche de jeunes âgés de 15 à 30 ans. Les organisations s'engagent à fournir des emplois à temps partiel et à temps plein entre la fin avril de cette année et la fin février 2022. Un remboursement de la contribution salariale pouvant atteindre 75 % du salaire horaire minimum est prévu dans le secteur public et privé alors qu'il grimpe à 100 % pour les organismes à but non lucratif.

L'an dernier, 78 employeurs dans Drummond ont vu leur demande de subvention acceptée, totalisant 653 086 $ répartis dans 161 postes et 14 municipalités.