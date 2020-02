Emplois d'été Canada : retour du programme pour les entreprises

Il est maintenant possible pour les entreprises et les organismes de déposer une demande financière pour le programme Emplois d'été Canada.

Il y a quelques jours, le député de Drummond, Martin Champoux, déplorait les retards liés à l'ouverture des périodes de financement d'Emplois d'été Canada.

Les demandes peuvent maintenant être déposées, et ce, jusqu'au 24 février.

Le programme Emplois d’été Canada crée des occasions d’emploi d’été et fournit une expérience de travail utile pour les personnes de 15 à 30 ans. Ceux-ci pourraient commencer à travailler dès le 11 mai , et ce, jusqu’au 28 août 2020.

Les employeurs du secteur sans but lucratif peuvent recevoir jusqu’à 100 % du salaire horaire minimum établi dans leur province ou territoire et des charges sociales liées à l’emploi.

Les employeurs du secteur public et les petites entreprises comptant jusqu’à 50 employés peuvent recevoir jusqu’à 50 % du salaire horaire minimum de leur province ou territoire.

Le guide des employeurs d’Emplois d’Été Canada et de plus amples renseignements sont disponibles en ligne.

Le député bloquiste affirme que les subventions sont importantes pour plusieurs organismes et municipalités.

Martin Champoux, député de Drummond :

" Plusieurs organismes de Drummond nous ont contactés dernièrement à ce sujet, car ce programme leur permet d'engager des étudiants très qualifiés qui sont des candidats idéaux pour les emplois à temps partiel et les horaires variés (par exemple, les soirs et les fins de semaine). Ils disposent également d'une grande disponibilité à des périodes souvent plus achalandées comme l'été où déjà les employeurs doivent combler les vacances du personnel régulier. Les priver de ce programme pourrait faire en sorte qu'ils devront couper des services. "