Encombrants à la rue: plusieurs appareils ne sont plus acceptés

L'arrivée du printemps rime souvent avec grand ménage. C'est un moment de l'année où de nombreux encombrants font leur apparition en bordure de chemin, mais plusieurs appareils ne sont plus acceptés, rappellent la MRC de Drummond et la Ville de Drummondville.

Les appareils électroniques comme les téléviseurs, systèmes audios, téléphones, ordinateurs, consoles de jeux ne peuvent plus être envoyés avec les autres encombrants. Les réfrigérants tels que les réfrigérateurs, congélateurs, thermopompes, climatiseurs ou distributeurs d’eau sont également proscrits.

Ces appareils renferment des composés chimiques dommageables pour l’environnement et ils représentent une source de pollution lorsqu'ils ne sont pas gérés adéquatement.

« On estime qu’un réfrigérateur mal récupéré peut émettre autant de GES qu’une voiture qui parcourrait 17 000 kilomètres. Par ailleurs, ces appareils contiennent souvent des métaux et d’autres composantes qui peuvent être valorisés au moyen du recyclage », soutiennent la MRC et la Ville.