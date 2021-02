Encore des fonds disponibles pour les entreprises de Drummond

La Société de développement économique de Drummondville (SDED) tente d'aider davantage d'entreprises à passer à travers la crise.

Certains entrepreneurs n'ont pas encore déposé de demandes pour recevoir l'aide financière disponible afin de payer plusieurs frais comme le loyer et les taxes. La SDED vient pourtant de recevoir 2 millions $ supplémentaires à distribuer alors que plus de 7 millions $ l'ont déjà été à plus de 205 entreprises sous forme de prêts ou de subventions.

Le secteur manufacturier semble moins affecté par la crise actuelle alors que plus de 90 % des demandes sont effectuées par des commerces de détail ou provenant de l'industrie touristique.

C'est les plus petites entreprises qui sont les plus touchées alors que certains dirigeants se retrouvent seuls.

"Il n'y a pas de chiffre d'affaires ou il voit son chiffre d'affaires baissé de façon importante. (...) vient un temps où une décision s'impose à savoir si ça vaut la peine que je continue ou je fais autres choses. (...) Ce programme est là justement pour les aider à garder le moral puis, si leur trésorerie reste dans une situation confortable, ils vont être capables de rappeler leurs employés et être capables de les payer quand ça va rouvrir." Courtoisie - Martin Dupont, directeur général de la SDED

À QUAND LA RELANCE ?

M.Dupont affirme aussi que des comités se préparent déjà à la relance éventuelle du milieu économique. Il évoque une certaine confiance relativement au milieu économique diversifié dans le grand Drummond, mais est réaliste quand à au fait que la reprise économique ne se fera pas à vitesse grand V.

La SDED espère notamment que d'autres programmes de soutien aux entreprises seront annoncés ultérieurement.