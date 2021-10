Enlèvement de Serge Boutin : des indices à St-Cyrille et Drummondville

Des éléments relativement à un enlèvement survenu l'été dernier à Val-des-Sources mènent l'enquête dans le grand Drummond. La Sûreté du Québec sollicite l'aide du public pour identifier un individu et un véhicule dans le cadre de l’enquête sur l’enlèvement de Serge Boutin.

L'individu et le véhicule ont été captés par des caméras de surveillance dans le secteur de deux institutions financières de la rue principale à Saint-Cyrille-de-Wendover et de la rue Girouard à Drummondville le 27 septembre dernier, entre 15 h 30 et 16 h 15.

DESCRIPTION DE L'INDIVIDU ET DU VÉHICULE

L’homme portait une casquette noire avec l’inscription « DODGE JEEP », un chandail bleu foncé avec l’inscription « RADICAL » inscrite en rouge sur le bras droit et des pantalons de style cargo avec motifs camouflages.

SQ

La camionnette est de marque GMC de couleur grise ou beige.

SQ

EMBARQUÉ DE FORCE ET SÉQUESTRÉ ?

Rappelons que Serge Boutin a été vu pour la dernière fois le 7 juillet dernier sur la rue Fréchette à Val-des-Sources et qu’il est toujours porté disparu. Le quinquagénaire a déjà eu plusieurs démêlés avec la justice, notamment pour trafic de drogue. La Sûreté du Québec soupçonne que l'homme pourrait avoir été pris de force par des individus et être séquestré depuis l'événement.

Deux Victoriavillois, Charles Lassonde, 49 ans, ainsi que Lana Dubois, 47 ans, ont été appréhendés et accusés en août dernier en lien avec ce dossier.

Toute personne possédant de l’information sur la disparition de Serge Boutin, sur ce véhicule ou sur cet individu est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.