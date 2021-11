Environnement: le CRECQ lance Climat de changement

Le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec lance « Climat de changement », une initiative mise de l'avant partout au Québec pour contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada d'ici 2050.

Cette démarche d’envergure a aussi pour but de faciliter la résilience des collectivités face aux impacts des changements climatiques. Au Centre-du-Québec, Climat de changement sera piloté par le CRECQ, qui compte interpeler au cours des trois prochaines années les gestionnaires, professionnels et élus de la région dans le but de les mobiliser, de les outiller et de les accompagner dans l’atteinte de cet objectif.

« L’expertise du CRECQ en la matière est incontournable et permettra de faire rayonner les initiatives inspirantes qui existent et qui fonctionnent pour favoriser l’adaptation de la communauté centricoise face aux changements climatiques », souligne Claude Lefebvre, président du CRECQ.

Dans la région, un forum régional d’ateliers et de conférences pour les acteurs tant du domaine public que privé sera mis en place. Un service d’accompagnements personnalisés pourra aussi être utilisé par les entreprises du Centre-du-Québec.

L'organisme diffusera également des capsules d’information pour sensibiliser les centricois sur la question.

« Le CRECQ travaille en concertation avec les intervenants du milieu sur l’enjeu des changements climatiques depuis déjà de nombreuses années, indique Andréanne Blais, directrice régionale du CRECQ. Au fil du temps, nous avons développé une fine connaissance des réalités propres à notre région, nous permettant d’intégrer ce savoir aux bénéfices des priorités environnementales du Centre-du-Québec. »

Climat de changement est une démarche rendu possible grâce aux efforts du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) qui a obtenu un soutien financier du gouvernement du Canada de 3,9 millions de dollars sur trois ans pour l’ensemble des régions du Québec.