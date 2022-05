Essence : Champoux réclame la fin des subventions aux pétrolières

Le député de Drummond, Martin Champoux, met de la pression dans le dossier du prix de l'essence et demande des actions urgentes.

Il effectue des représentations pour que le gouvernement fédéral couple l'ensemble de ses subventions aux pétrolières qui enregistrent des profits records en raison la hausse majeure depuis quelques mois.

"On paie avec nos impôts des subventions à des compagnies qui font des milliards $ de profits chaque trimestre. En plus, on s'en va faire le plein d'essence et à la pompe on continue de payer avec nos taxes. Un moment donné, il faut arrêter de faire rire de nous ! "

Gracieuseté

- Martin Champoux, député de Drummond