Été 2020 : Drummondville sera cirque avec Flip Fabrique

Cet été, Drummondville sera cirque.

Flip Fabrique débarque en résidence à Drummondville du 30 juin au 26 juillet à l'Amphithéâtre St-François. La troupe offrira 24 soirs de spectacle (du mardi au dimanche), et ce, tout à fait gratuitement.

Le tout est possible grâce à la Ville de Drummondville en collaboration avec Tourisme & Grands Évènements (SDED) et différents partenaires. Il s'agit d'un investissement d'environ 1M$. Drummondville estime les retombées économiques possibles à au moins 2M$. Une plateforme de réservation en ligne sera disponible sous peu. L'Amphithéâtre Saint-François compte plus de 1 300 places.

Le spectacle de cirque contemporain de grande envergure a été inspiré et créé spécialement par et pour Drummondville. Les détails entourant le spectacle, qui regroupe 10 artistes et un musicien/musicienne, seront dévoilés au printemps.