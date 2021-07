Été: plus de 260 jobs encore disponibles dans le grand Drummond

Les entreprises et organismes du grand Drummond font des pieds et des mains pour le recrutement de main-d'oeuvre.

L'été est bien entamé, mais plusieurs employeurs sont toujours à la recherche de personnel, particulièrement d'étudiants.

Selon le "Guichet emploi pour les jeunes" du gouvernement du Canada, il y a plus de 260 postes disponibles à Drummondville et les environs.

https://www.guichetemplois.gc.ca/jeunesse



DIVERS POSTES, DIVERS DOMAINES

Les domaines d'emplois sont nombreux : moniteurs de camp jour, sauveteur, employés de restaurant, préposé au bureau d'information, commis de bureau, animation communautaire, concierge, animation de terrain de jeux, manoeuvre agricole...etc.

Les étudiants, qui travaillent pourtant plus que jamais, ne suffisent plus pour occuper les emplois saisonniers toujours disponibles.

Les salaires offerts débutent à 13,50$/h, le salaire minimum, et varient jusqu'à environ 20$/h et parfois plus, selon le type d'emploi.

Au Québec, il y a plus de 8 600 emplois saisonniers disponibles sur le Guichet-emplois pour les jeunes.