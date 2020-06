Éviter les attroupements près des modules de jeux

La réouverture des modules de jeux dans les parcs de Drummondville provoque certains attroupements.

La Ville effectue ainsi un rappel des règles pour les citoyens.

Il faut éviter les rassemblements de masse dans un même endroit, se laver les mains et celles des enfants avant et après avoir utilisé les jeux en plus de garder une distance d'au moins deux mètres en tout temps.

La Ville ne peut pas non plus assurer la désinfection des tables à pique-nique des quelque 150 parcs du territoire. Ceux qui souhaitent manger à l'extérieur doivent ainsi prévoir une nappe et du gel hydroalcoolique pour assurer la salubrité des lieux.