Expo-sciences : 4 étudiants du Collège St-Bernard se démarquent

Des étudiants du Collège St-Bernard se sont distingués à la finale nationale de l'Expo-Sciences Hydro-Québec. 109 projets élaborés par des jeunes âgés de 12 à 20 ans de partout au Québec ont été présentés au public dans les derniers jours.

Sélénie Giguère et Marie-Sophie Lacasse ont remporté une bourse d'études de l'Université de Sherbrooke 2000 $ chacune. Leur projet "Le côté sombre de la lumière" parle de la lumière bleue et des conséquences de la présence devant les écrans. Elles ont même testé des logiciels et des lunettes anti-lumière bleue sur différents écrans d’ordinateurs et d’IPhone. Les deux élèves de 4e secondaire pourront maintenant participer à l'Expo-sciences pancanadienne.

UNE BOURSE POUR Émile Gobeil et Olivier Gailloux

Collège St-Bernard

Deux autres étudiants de 3e secondaire du CSB, Émile Gobeil et Olivier Gailloux, ont aussi retenu l'attention grâce à leur projet "La squille : innover en s'inspirant du vivant" sur ce crustacé vivant dans l'océan Indien.

Ils ont remporté une bourse d'études de 1 000 $ chacun de la faculté de la médecine et de la science santé de l'Université de Sherbrooke.