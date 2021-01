Faible taux de vaccination dans la région

Près de 1000 nouvelles doses du vaccin Pfizer contre la COVID-19 seront reçues cette semaine à Drummondville.

La campagne de vaccination reprend d'ailleurs aujourd'hui (mardi) au Centre communautaire Drummondville-Sud. Les groupes priorisés demeurent les travailleurs de la santé et des services sociaux en contact avec des usagers œuvrant en CHSLD et en RI-RTF (ressource intermédiaire et ressource de type familial) ainsi que des proches aidants.

Les vaccins de la pharmaceutique Moderna devraient arriver dans les prochains jours permettant une plus grande souplesse au chapitre des sites de vaccination.

FAIBLE TAUX DE VACCINATION

Jusqu'à présent, 1 414 personnes ont reçu le vaccin en Mauricie/Centre-du-Québec. Il s'agit cependant d'un taux de 0,27 dose administrée par 100 habitants, soit un des taux les plus bas au Québec.