Famille de Notre-Dame-du-Bon-Conseil sauvée par son détecteur de fumée

Une résidence de la route 122 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil (non loin du bâtiment municipal de la Paroisse) a été la proie des flammes la nuit dernière (lundi à mardi).

Le feu a éclaté vers 23h30 alors que les trois résidents ainsi que leur chien et leur chat ont pu évacuer à temps grâce au détecteur de fumée qui s'est déclenché et les a réveillés.

L'embrasement était généralisé à la toiture ainsi qu'à deux véhicules et un boisé à l'arrivée des pompiers sur place selon Frederick Marcotte, directeur du Service incendie de Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

CAUSE À DÉTERMINER

L'intervention a permis de circonscrire l'incendie et d'éviter la propagation à d'autres bâtiments à proximité.

On ne signale pas de blessé. L'enquête sur les causes et l'origine du brasier se déroulera en cours de journée.