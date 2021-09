Fausse alerte à la bombe au Horace de Drummondville

Un jeune homme de 18 ans pourrait faire face à la justice relativement à l'alerte à la bombe contre le restaurant Horace, hier (dimanche), à Drummondville.

Les autorités ont dû déployer un certain périmètre de sécurité sur le boulevard Lemire le temps de faire des vérifications. Le restaurant a notamment été évacué sur l'heure du midi.

L'appel était finalement non fondé et on ne signale pas de blessé.

Le responsable a été appréhendé pour méfait public et l'enquête se poursuit à savoir si des accusations seront portées contre lui dans les prochaines heures.