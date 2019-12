Fermeture d'Anny Fleuriste à Drummondville

Après 60 ans de services à Drummondville, la boutique Anny Fleuriste ferme ses portes.

Marie-Josée Béland, propriétaire du commerce depuis 1996, annonce la fermeture pour le 31 décembre.

Elle affirme qu'il s'agit d'une décision réfléchie, mais très déchirante.

C'est que le commerce de la rue Saint-Jean se porte très bien, mais Mme Béland doit vivre les contrecoups de la pénurie de main-d'oeuvre et elle se dit épuisée.

Après plusieurs années de travail, elle souhaite consacrer du temps à ses petits-enfants.

" Les clients sont satisfaits de nos services, les demandes sont constantes et les commandes en ligne explosent. Je suis simplement épuisée. Comment jongler avec la gestion, le recrutement et la formation du personnel quand je dois aussi faire des arrangements jusqu'à tard dans la nuit? Les commandes doivent être préparées à la dernière minute et livrées juste à temps. Nous devons parfois même fermer la boutique en ligne pour pouvoir fournir à la demande! "