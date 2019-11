Fêtez la nouvelle année avec D31 à Drummondville

Le centre-ville de Drummondville sera de nouveau animé par le D31 pour les festivités du nouvel an.

Les activités, pour toute la famille, débuteront dès 14h au centre-ville, à la place St-Frédéric, avec notamment l'ensemble Machinaw, l'Ensemble vocal de Drummondville, les productions Casse-Tête Show (cracheurs de feu, sculptures hivernales), la Grande Roue, des jeux gonflables, des feux de foyer, de l'animation et un marché de Noël.

dmvevenements.ca

Dès 20h et jusqu'à 00h30, les artistes défileront sur la grande scène : DJ Tammy Beats, Nicolas Pellerin et Les Grands hurleurs, Styves Lemay et son hommage à Bob Bissonnette, Stéphanie Bédard, Yvan Pedneault, Jesse Zagata, Jonas. C'est France D'Amour qui aura l'honneur de clôturer les festivités du nouvel an.

Le coup d'envoi officiel pour 2020 sera accompagné du traditionnel "Ce n'est qu'un au revoir", sous les feux d'artifices.

